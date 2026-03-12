На Кіровоградщині викрили суддю, який взяв хабар за закриття справи

Фото: НАБУ

Антикорупційні органи разом із поліцією викрили суддю з Кіровоградщини та його спільника на отриманні хабара

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, в грудні 2025 року на розгляд судді надійшов протокол про адміністративне правопорушення – керування автомобілем у стані сп'яніння.

Щоб уникнути відповідальності, водій звернувся до заступника голови об’єднаної територіальної громади, який мав дружні стосунки із суддею. Посадовець запропонував владнати питання за гроші та виступити посередником у передачі коштів.

За вказівкою судді водій надав пояснення, які мали створити видимість відсутності складу правопорушення – нібито поліцейські зупинили його не через сп'яніння, а за вимкнене ближнє світло фар. У результаті суддя виніс постанову про закриття провадження.

Після ухвалення рішення пособник отримав обумовлений хабар, частину якого передав судді, а решту залишив собі.

