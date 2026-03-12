12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
11:27  12 березня
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
12 березня 2026, 12:13

На Кіровоградщині викрили суддю, який взяв хабар за закриття справи

12 березня 2026, 12:13
Фото: НАБУ
Антикорупційні органи разом із поліцією викрили суддю з Кіровоградщини та його спільника на отриманні хабара

Про це повідомила пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, в грудні 2025 року на розгляд судді надійшов протокол про адміністративне правопорушення – керування автомобілем у стані сп'яніння.

Щоб уникнути відповідальності, водій звернувся до заступника голови об’єднаної територіальної громади, який мав дружні стосунки із суддею. Посадовець запропонував владнати питання за гроші та виступити посередником у передачі коштів.

За вказівкою судді водій надав пояснення, які мали створити видимість відсутності складу правопорушення – нібито поліцейські зупинили його не через сп'яніння, а за вимкнене ближнє світло фар. У результаті суддя виніс постанову про закриття провадження.

Після ухвалення рішення пособник отримав обумовлений хабар, частину якого передав судді, а решту залишив собі.

Нагадаємо, на Закарпатті суддю районного суду затримали за отримання хабаря у 1300 доларів. За даними слідства, підозрюваний мав ухвалити рішення щодо скасування арешту на деревину породи "Дуб".

