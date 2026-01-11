Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як зазначається, суд підтвердив факт порушення використання її імені та імені її чоловіка Василя Ігнатенка.

Верховний Суд підтвердив факт порушення особистого права позивачки на ім’я, яке використовували у серіалі без її згоди, та збільшив розмір відшкодування шкоди до 500 тис. грн., але дозволив залишити її ім’я у фільмі.

Постанова суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, з'явився трейлер нового фільму про Мавку. Відомо, що українцям покажуть образ Мавки, який буде ближче до української демонології та народних переказів.