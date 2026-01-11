09:59  11 січня
РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
08:26  11 січня
Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"
10:35  10 січня
На Київщині отримав вирок агент РФ, який підпалив авто військового
UA | RU
UA | RU
11 січня 2026, 08:26

Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"

11 січня 2026, 08:26
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Касаційний цивільний суд присудив каналу HBO виплатити дружині загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС Людмилі Ігнатенко 500 тис. грн моральної компенсації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як зазначається, суд підтвердив факт порушення використання її імені та імені її чоловіка Василя Ігнатенка.

Верховний Суд підтвердив факт порушення особистого права позивачки на ім’я, яке використовували у серіалі без її згоди, та збільшив розмір відшкодування шкоди до 500 тис. грн., але дозволив залишити її ім’я у фільмі.

Постанова суду є остаточною та не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, з'явився трейлер нового фільму про Мавку. Відомо, що українцям покажуть образ Мавки, який буде ближче до української демонології та народних переказів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
суд кіно Чорнобиль фільм HBO
Погрожував "зброєю": у Києві судитимуть чоловіка за пограбування таксиста
09 січня 2026, 08:56
Воював проти України на Херсонщині та Донеччині: судили військового, який перейшов на бік РФ
08 січня 2026, 12:00
26 тисяч євро за "зелений коридор": на Буковині судитимуть священника та його спільника
08 січня 2026, 07:46
Всі новини »
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури на Житомирщині, є поранені
11 січня 2026, 09:59
В енергосистемі України запроваджують аварійні відключення світла
11 січня 2026, 09:35
Росіяни атакували Україну 154 безпілотниками, є влучання та падіння на 20 локаціях
11 січня 2026, 09:25
Втрати РФ станом на 11 січня: Генштаб оновив дані
11 січня 2026, 09:11
У Раді готують радикальні обмеження для чоловіків старше 25 років
11 січня 2026, 08:42
На Київщині горів житловий будинок: постраждали діти - наймолодшому лише рік
10 січня 2026, 22:55
Накинувся з кухонним ножем: Дніпрі чоловік жорстоко розправився з жінкою
10 січня 2026, 22:35
На Прикарпатті на дорогі знайшли тіло чоловіка: що відомо
10 січня 2026, 21:55
Обмотав щелепи та шию скотчем: на Полтавщині врятували собаку, до якого жорстоко ставився чоловік
10 січня 2026, 21:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Всі публікації »
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Геннадій Друзенко
Всі блоги »