Американський телеканал виплатить українці півмільйона гривень за використання її імені у серіалі "Чорнобиль"
Касаційний цивільний суд присудив каналу HBO виплатити дружині загиблого ліквідатора аварії на ЧАЕС Людмилі Ігнатенко 500 тис. грн моральної компенсації
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Судово-юридичну газету.
Як зазначається, суд підтвердив факт порушення використання її імені та імені її чоловіка Василя Ігнатенка.
Верховний Суд підтвердив факт порушення особистого права позивачки на ім’я, яке використовували у серіалі без її згоди, та збільшив розмір відшкодування шкоди до 500 тис. грн., але дозволив залишити її ім’я у фільмі.
Постанова суду є остаточною та не підлягає оскарженню.
