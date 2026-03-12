Фото: pixabay

До суду скерували обвинувальний акт щодо медсестри, чия недбалість призвела до загибелі двомісячної дитини. Трагедія сталася у грудні 2022 року в одній із лікарень області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, під час операції медсестра принесла до зали електричну грілку для обігріву немовляти. Вона не проконтролювала її температуру, через що дівчинка отримала термічні опіки 45% тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих опіків дитина померла.

Встановлено, що грілка не була на обліку в лікарні та не передбачена медичними протоколами. Крім того, цей прилад заборонено використовувати для обігріву немовлят.

Медсестрі інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 ККУ).

Триває розслідування щодо дій інших членів операційної бригади, які могли та мали запобігти трагедії.

