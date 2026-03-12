12:50  12 березня
12 березня 2026, 13:35

ЗСУ уразили ворожу станцію зі складу зенітного ракетного комплексу в районі Севастополя

12 березня 2026, 13:35
Фото: Генштаб ЗСУ
11-го та в ніч на 12 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії уражень по військових об'єктах противника. У Генштабі розхповіли, які об'єкти окупантів були уражені

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Українські військові у ніч на 12 березня уразили пускову установку зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Боровеньок (тимчасово окупована територія Луганської області), а також командно-спостережний пункт підрозділу противника поблизу Василівки (ТОТ Запорізької області).

Крім того, Збройні Сили України уразили склад матеріально-технічних засобів і склад боєприпасів у районі Дубівського (ТОТ Луганської області), а також ремонтний підрозділ зі складу артилерійської бригади у районі Якимівки (ТОТ Запорізької області). Зокрема, було уражено ешелон з пально-мастильними матеріалами у районі Довжанська (ТОТ Луганської області).

Також українські військові уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 у районі Севастополя (ТОТ АР Крим).

Нагадаємо, раніше Військово-морські сили України збили над Чорним морем російський вертоліт вартістю $1,5 млн. Йдеться про багатофункціональний вертоліт Ка-27.

