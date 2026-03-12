Фото: ДПСУ

Камери прикордонників Мукачівського загону зафіксували диких тварин біля кордону. Спецприлади дистанційного стеження майже щодня фіксують переміщення звірів у лісових масивах

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Минулої доби в об’єктив наряду "Богдан" потрапили ведмідь та дві рисі, які проходили засніженим лісом. Рисі з’явилися перед камерою з різницею в одну хвилину.

Дещо раніше прикордонники відділу "Тячів" зняли лисенят та дикого кабана, які безтурботно мандрували прикордонням.

Прикордонники нагадують, що зустріч із дикими тваринами в лісі може бути небезпечною. Туристам радять обирати лише офіційні маршрути та дбати про безпеку під час гірських прогулянок.

