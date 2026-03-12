12:50  12 березня
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
11:27  12 березня
ГРВІ в Україні: за тиждень кількість хворих зменшилась на 6,7%
09:52  12 березня
На Чернігівщині лікарці оголосили підозру через смерть 12-річної дитини
UA | RU
UA | RU
12 березня 2026, 12:45

СБУ уразила ключову нафтобазу "Тихорецьк" на півдні РФ

12 березня 2026, 12:45
Читайте также на русском языке
Скриншот із відео
Читайте также
на русском языке

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії

Про це "Укрінформу" повідомило джерело в СБУ, передає RegioNews.

За даними відомства, після влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Тихорєцький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ, де розташовані нафтобаза та термінал.

Російська влада підтвердила атаку та залучила до гасіння 26 одиниць техніки.

За словами джерела в СБУ, удар по Тихорєцькому нафтовому хабу, який постачає нафтопродукти до порту Новоросійськ, суттєво ускладнив логістику Росії та послабив її економічні й військові можливості.

Раніше у березні спецоперації СБУ вже відпрацьовували по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових уражень по військових об'єктах російського агресора. Зокрема, ударні БпЛА атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ СБУ атака нафтобаза Тихорецьк
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
На Буковині всі жителі біля ринку завмерли, щоб вшанувати полеглих героїв
12 березня 2026, 14:35
"Відкати" на каналізації: на Одещині чиновники вимагали від підприємця десятки тисяч хабарів
12 березня 2026, 14:20
Як поважати особистий простір і бути корисним ветеранам та людям з інвалідністю
12 березня 2026, 14:06
Російські удари по Краматорську: пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та 35 авто
12 березня 2026, 13:53
ЗСУ уразили ворожу станцію зі складу зенітного ракетного комплексу в районі Севастополя
12 березня 2026, 13:35
Прокуратура розкрила подробиці обшуків у Львівській міській раді
12 березня 2026, 13:27
На Закарпатті підполковник ТЦК переплатив майже мільйон на пальному для армії
12 березня 2026, 12:58
Трансфер до кордону за $14 тисяч: на Рівненщині затримали перевізника
12 березня 2026, 12:50
На Закарпатті у фотопастки прикордонників потрапили ведмеді, рисі та кабани
12 березня 2026, 12:36
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Юрій Касьянов
Анатолій Амелін
Всі блоги »