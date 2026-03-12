СБУ уразила ключову нафтобазу "Тихорецьк" на півдні РФ

Скриншот із відео

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Тихорецьк" у Краснодарському краї Росії

Про це "Укрінформу" повідомило джерело в СБУ, передає RegioNews.

За даними відомства, після влучання на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Тихорєцький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні РФ, де розташовані нафтобаза та термінал.

Російська влада підтвердила атаку та залучила до гасіння 26 одиниць техніки.

За словами джерела в СБУ, удар по Тихорєцькому нафтовому хабу, який постачає нафтопродукти до порту Новоросійськ, суттєво ускладнив логістику Росії та послабив її економічні й військові можливості.

Раніше у березні спецоперації СБУ вже відпрацьовували по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії точкових уражень по військових об'єктах російського агресора. Зокрема, ударні БпЛА атакували склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька.