З'явився трейлер нового фільму про Мавку

Фото з відкритих джерел

FILM.UA Group презентували офіційний трейлер фільму "Мавка. Справжній міф". Українцям покажуть образ Мавки, який буде ближче до української демонології та народних переказів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Режисеркою фільму "Мавка Справжній Міф" стала Катя Царик. Над сценарієм працював Ярослав Войцешек.

"Ми прагнемо показати глядачам іншу Мавку – наближену до витоків української демонології та народних переказів. Для світового кіноринку це зрозумілий формат романтичного фентезі, проте з унікальним українським кодом, що робить нас помітними на глобальній мапі кіно", - каже продюсерка фільму Анна Єлісєєва.

Українці зможуть побачити цей фільм у кінотеатрах уже з 1 березня.

Нагадаємо, що Мавку в новому фільмі зіграє акторка Аріна Бочарова. Роль біолога Лук'яна дісталась Івану Довженко. Це буде їхній дебют на великому екрані.