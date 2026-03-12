12:50  12 березня
12 березня 2026, 12:58

На Закарпатті підполковник ТЦК переплатив майже мільйон на пальному для армії

12 березня 2026, 12:58
Фото: ДБР
На Закарпатті працівники ДБР викрили підполковника – начальника відділу забезпечення одного з обласних ТЦК та СП. Його підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі бензину, дизельного пального та скрапленого газу

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, посадовець погодив укладення трьох контрактів у березні 2022 року на постачання бензину, дизельного пального та скрапленого газу, включивши до вартості ПДВ у розмірі 20%.

У період воєнного стану операції з постачання пального для військових мали оподатковуватися за нульовою ставкою ПДВ. Через відсутність належного контролю понад 5,1 млн грн перерахували постачальнику, з яких понад 866 тис. грн становив ПДВ, що не підлягав сплаті.

Державі завдано збитків майже на 900 тисяч гривень.

Підполковнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України – недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Дніпрі викрили "тіньовий" продаж паливних талонів на 218 млн грн. За даними слідства, група осіб купувала паливні талони на бензин і дизель від відомих мереж АЗС та продавала їх за готівку без відображення в податковій звітності.

09 березня 2026
