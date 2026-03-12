12:50  12 березня
Прокуратура розкрила подробиці обшуків у Львівській міській раді

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Прокуратура та СБУ розповіли деталі обшуків у Львівській міській раді через можливе фіктивне бронювання військовозобов'язаних

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури та СБУ, передає RegioNews.

Заначається, що слідчі СБУ у Львівській області разом з обласною прокуратурою розслідують справу про перешкоджання діяльності ЗСУ.

У межах провадження 12 березня правоохоронці провели санкціоновані обшуки у службових приміщеннях одного з органів місцевого самоврядування та підпорядкованого комунального підприємства.

За попередніми даними слідства, йдеться про можливе фіктивне працевлаштування військовозобов’язаних для подальшого бронювання від проходження служби.

Служба безпеки перевіряє інформацію про можливу протиправну діяльність деяких львівських посадовців.

"Наразі перевіряється інформація про можливу протиправну діяльність деяких посадовців", – повідомили у пресслужбі УСБУ у Львівській області в коментарі "Українській правді".

У спецслужбі наголосили, що всі заходи відбуваються із суворим дотриманням законодавства.

Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються всі обставини події та коло причетних осіб. Оприлюднити подробиці обіцяють згодом.

Нагадаємо, вранці 12 березня правоохоронці прийшли з обшуками в одне з управлінь Львівської міської ради. Там заявили, що місто повністю сприятиме роботі правоохоронних органів для встановлення всіх обставин справи.

