Російські удари по Краматорську: пошкоджено 49 багатоповерхівок, 5 адмінбудівель та 35 авто
За минулу добу внаслідок російських ударів по Краматорськ постраждали 49 багатоповерхівок, 5 адміністративних та офісних будівель, освітні заклади, заклад культури та 35 легкових автомобілів
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Зазначається, що напередодні місто тероризували авіабомби, дрони та артилерія.
Внаслідок атак виникли пожежі: горіли зруйновані конструкції житлової 5-поверхівки, недобудованої будівлі та офісної споруди. Попри загрозу повторних ударів, вогнеборці ліквідували всі загоряння на місцях подій.
У Дружківці російські війська поцілили в адміністративну будівлю, що спричинило пожежу. Надзвичайники локалізували займання, проте через ризик нових обстрілів довелося тимчасово призупинити гасіння.
Нагадаємо, в середу, 11 березня, вранці Краматорськ зазнав чотирьох авіаударів. Російські військові застосували ФАБ-250. Вони завдали ударів по центру міста та житловим забудовам. Відомо, що поранення дістала 66-річна жінка.