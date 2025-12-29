Фото: Радіо Свобода

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої обговорювалася ситуація навколо України

Факт переговорів підтвердила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає RegioNews.

Контакт між лідерами відбувся на тлі триваючих бойових дій та міжнародних спроб вплинути на подальший перебіг війни.

У повідомленні в соцмережі Х вона зазначила, що розмова була "позитивною". При цьому офіційні представники адміністрації США не уточнили, яких саме питань торкалися сторони та чи йшлося про конкретні кроки або домовленості.

У Білому домі наразі утримуються від коментарів щодо змісту діалогу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із українським колегою "чудовою" та заявив, що сторонам вдалося досягти значного прогресу.

