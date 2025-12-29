18:29  29 грудня
29 грудня 2025, 18:20

Зеленський відреагував на заяви РФ про "удар по резиденції": що сказав президент

29 грудня 2025, 18:20
Фото: AP
Президент України відреагував на заяви з боку Росії, які, за його словами, спрямовані на підрив дипломатичних зусиль щодо завершення війни

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на президента Володимира Зеленського.

За його словами, Україна разом із командою Президента США Дональда Трампа працює над наближенням миру, однак Росія намагається зірвати ці напрацювання. Президент наголосив, що з російського боку пролунали "дуже небезпечні заяви", які мають на меті виправдати подальшу агресію проти України.

Глава держави заявив, що російська сторона поширює вигадану інформацію про нібито удар по "якійсь резиденції російського диктатора". За його словами, це робиться для того, щоб створити привід для нових атак по Україні, зокрема по столиці.

"Типова брехлива тактика росіян", – підкреслив Володимир Зеленський.

Президент також нагадав, що Росія вже завдавала ударів по Києву, зокрема по будівлі Кабінету Міністрів України.

"Україна не робить кроків, які можуть послабити дипломатію. Росія завжди робить такі кроки. Це одне з багато чого, що нас відрізняє", – зазначив Глава держави.

У підсумку Президент наголосив на важливості міжнародної реакції та закликав світ не залишатися осторонь, аби не допустити зриву руху до миру з боку Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

29 грудня 2025
