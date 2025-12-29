Стало відомо, скільки українців довіряють ТЦК

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кожен третій громадянин України довіряє територіальним центрам комплектування (ТЦК), однак загальний баланс довіри-недовіри залишається негативним

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

Він зазначив, що в українському суспільстві чітко розрізняють військових, які воюють, служать у тилу та працюють у ТЦК, і ставлення до цих груп суттєво відрізняється.

"Довіра до тих, хто служить в ТЦК, не скажу, що є вкрай низькою, це десь близько третини, це багато, це більше, ніж у Верховної Ради і судів разом взятих", – зазначив Антипович.

Нещодавнє соціологічне дослідження показало, що 72% українців готові схвалити мирний план із заморожуванням фронту та гарантіями безпеки для України (без визнання окупованих територій частиною Росії).