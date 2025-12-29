18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 18:47

Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу Украины: Белый дом раскрыл первые детали

29 декабря 2025, 18:47
Фото: Радио Свобода
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация вокруг Украины

Факт переговоров подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает RegioNews.

Контакт между лидерами состоялся на фоне продолжающихся боевых действий и международных попыток повлиять на дальнейший ход войны.

В сообщении в соцсети Х она отметила, что разговор был "позитивным". При этом официальные представители администрации США не уточнили, какие именно вопросы затрагивали стороны и шла ли речь о конкретных шагах или договоренностях.

В Белом доме пока воздерживаются от комментариев относительно содержания диалога.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса.

Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
