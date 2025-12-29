Трамп провел телефонный разговор с Путиным по поводу Украины: Белый дом раскрыл первые детали
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация вокруг Украины
Факт переговоров подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает RegioNews.
Контакт между лидерами состоялся на фоне продолжающихся боевых действий и международных попыток повлиять на дальнейший ход войны.
В сообщении в соцсети Х она отметила, что разговор был "позитивным". При этом официальные представители администрации США не уточнили, какие именно вопросы затрагивали стороны и шла ли речь о конкретных шагах или договоренностях.
В Белом доме пока воздерживаются от комментариев относительно содержания диалога.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.
Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".
Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса.
Читайте также: Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России