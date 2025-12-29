Фото: Радио Свобода

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждалась ситуация вокруг Украины

Факт переговоров подтвердила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает RegioNews.

Контакт между лидерами состоялся на фоне продолжающихся боевых действий и международных попыток повлиять на дальнейший ход войны.

В сообщении в соцсети Х она отметила, что разговор был "позитивным". При этом официальные представители администрации США не уточнили, какие именно вопросы затрагивали стороны и шла ли речь о конкретных шагах или договоренностях.

В Белом доме пока воздерживаются от комментариев относительно содержания диалога.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 28 декабря, прибыл во Флориду. Встреча с президентом США Дональдом Трампом началась в 20:00 по киевскому времени.

Как известно, украинскую делегацию угощали куриным бульоном, стейками с картофелем фри и шоколадным тортом имени Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед встречей с Зеленским президент США провел, по его словам, "хороший и очень продуктивный" телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, однако подробностей этой беседы он не раскрыл.

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с украинским коллегой "прекрасной" и заявил, что сторонам удалось добиться значительного прогресса.

