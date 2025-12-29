Трамп назвав зустріч із Зеленським "чудовою" та відзначив прогрес

Фото: Суспільне Новини

Президент США Дональд Трамп назвав зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським "чудовою" та заявив, що сторонам вдалося досягти значного прогресу

Про це інформує "Інтерфакс-Україна", передає RegioNews.

За словами американського президента, питання зони вільної торгівлі та Донбасу ще не вирішене, але прогрес у ньому є.

Як відомо, переговори двох лідерів тривали понад дві години. Після їх завершенння розпочалася відеоконференція з представниками європейських держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у неділю, 28 грудня, прибув до Флориди. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом розпочалася о 20:00 за київським часом.

Як відомо, українську делегацію пригощали курячим бульйоном, стейками з картоплею фрі та шоколадним тортом імені Трампа – "Trump chocolate cake".

Перед зустріччю із Зеленським президент США провів, за його словами, "хорошу і дуже продуктивну" телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, утім подробиць цієї бесіди він не розкрив.

Раніше журналісти повідомляли, що під час переговорів Зеленський планує усунути ключові розбіжності щодо мирної угоди, зокрема стосовно територій Донецької та Луганської областей.

