29 грудня 2025, 14:06

Чутки про відставку Залужного спростували: він залишається послом

29 грудня 2025, 14:06
Фото: Reuters
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний продовжує виконувати свої обов'язки. Інформація про його можливу відставку на початку січня не відповідає дійсності

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила медіарадниця Валерія Залужного Оксана Тороп, передає RegioNews.

За її словами, у медіа знову з'явилися повідомлення з посиланням на неназвані джерела про нібито плани Залужного залишити посаду.

"Як завжди, неназвані джерела знають усе про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", – наголосила Тороп.

Нагадаємо, кілька ЗМІ, посилаючись на чотири джерела у політичних та дипломатичних колах, повідомили, що Залужний на початку січня готується залишити дипломатичну посаду у Лондоні.

Раніше видання Intelligence Online написало, що у команді Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори. За словами журналістів, представники Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників з пропозицією увійти до його парламентського списку.

Читайте також: Хто очолить Україну після війни: фаворити політичної сцени та фактор Залужного

