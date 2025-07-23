Фото: Суспільне Дніпро

У Дніпрі 23 липня відбулася вже друга за два дні акція протесту, спрямована проти підписаного президентом закону №12414

Про це повідомляє "Суспільне Дніпро", передає RegioNews.

Документ, на думку учасників, підриває незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), змінюючи їхнє підпорядкування та послаблюючи інституційну автономію.

Мітинг стартував біля будівлі обласної державної адміністрації у центрі міста. Люди збиралися ще до 20:00, а вже за пів години, за різними оцінками, на площі були присутні від 200 до 400 осіб. Серед них переважали молоді учасники, а також представники громадських ініціатив. Протестувальники тримали в руках саморобні плакати з гаслами на підтримку незалежних антикорупційних органів.

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Фото: Суспільне Дніпро

Атмосфера на місці залишалася мирною, протест проходив без інцидентів. Люди скандували вимоги до влади переглянути підписаний документ і закликали президента ветувати закон. Учасники наголошували, що ухвалення №12414 загрожує втручанням у розслідування корупційних злочинів та зменшує прозорість роботи правоохоронних структур.

Ця акція стала частиною загальноукраїнської хвилі протестів, які охопили також Київ, Львів, Харків, Одесу, Полтаву, Чернігів, Хмельницький та інші міста. Активісти по всій країні виступають з єдиною вимогою - зберегти незалежність антикорупційної інфраструктури, яка, за їхніми словами, є одним із ключових досягнень реформ останніх років.

Нагадаємо, законопроєкт №12414 викликав значний суспільний резонанс після голосування у Верховній Раді 22 липня. Опозиційні політики та громадські організації заявляють, що документ нівелює досягнення в боротьбі з корупцією. Зеленський після мітингів зробив заяву про НАБУ і САП: що обіцяє президент.