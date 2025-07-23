Фото: Думська

Такі кадри з'являються в мережі, передає RegioNews.

У медіа публікують фото з Одеси, де люди також вийшли на мітинги проти законопроєкту проти обмеження НАБУ і САП. У людей можна побачити плакати: "Мій страх — це зашиті вуста", "Антикорупція не лякає, коли не крав".

Фото: Думська

Фото: Думська

Фото: Думська

У місцевих Telegram-каналах повідомляли, що учасники мітингу стали переміщуватися. Згодом стало відомо, що вони прийшли до будівлі мерії.

Нагадаємо, 22 липня народні депутати підтримали ухвалення законопроєкту №12414. Критики закону зазначили, що цей документ обмежує НАБУ і САП. Уже в той самий день в різних містах люди почали виходити на акції протесту. Зеленський врешті підписав документ.

23 липня президент України Зеленський відреагував. Він заявив, що почув, що кажуть люди на вулицях, і в соцмережах. Президент пообіцяв подати новий законопроєкт про НАБУ і САП.