Стало відомо, коли Україна отримає анонсовані Трампом Patriot

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Україна не отримає анонсованих Трампом Patriot до весни 2026 року

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Spiegel.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що відправить в Україну цілий арсенал зброї, серед якої такі необхідні українському президенту Володимиру Зеленському Patriot.

Головною умовою передачі озброєння є те, "що країни, які мають таку зброю, готові її зараз віддати, щоб інші могли за неї заплатити й вона потрапила в Україну".

Раніше ми повідомляли про те, що Німеччина передасть Україні два Patriot, але є умова – вони мають бути швидко замінені.