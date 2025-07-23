Стало известно, когда Украина получит анонсированные Трампом Patriot

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Украина не получит анонсированных Трампом Patriot до весны 2026 года

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Spiegel.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что отправит в Украину целый арсенал оружия, среди которого так необходимы украинскому президенту Владимиру Зеленскому Patriot.

Главным условием передачи вооружения является то, что страны, которые имеют такое оружие, готовы его сейчас отдать, чтобы другие могли за нее заплатить и она попала в Украину.

Ранее мы сообщали, что Германия передаст Украине два Patriot, но есть условие – они должны быть быстро заменены.