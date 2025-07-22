Німеччина передасть Україні два Patriot, але є умова

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Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, якщо вони будуть швидко замінені

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє RegioNews із посиланням на Der Standard.

"Ми можемо передати дві наші системи, але не в тому разі, якщо в нас не буде надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - сказав він.

За словами очільника Міноборони Німеччини, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.

Також він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.

Зазначимо, новий комплекс Patriot коштує понад 1 мільярд доларів США. Ця ціна складається з 400 мільйонів доларів за систему та 690 мільйонів за ракети в ній.

Як повідомлялось, Україна отримає нові системи далекобійного озброєння від Німеччини.