17:50  22 липня
У Києві через сильний вітер упав будівельний кран
16:24  22 липня
Завтра в Україні очікуються грози, а подекуди спека до +35
15:29  22 липня
На Тернопільщині автомобіль збив матір з дитиною
UA | RU
UA | RU
22 липня 2025, 19:33

Німеччина передасть Україні два Patriot, але є умова

22 липня 2025, 19:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Німеччина готова передати Україні два зенітно-ракетні комплекси Patriot, якщо вони будуть швидко замінені

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє RegioNews із посиланням на Der Standard.

"Ми можемо передати дві наші системи, але не в тому разі, якщо в нас не буде надійних гарантій, що вони будуть замінені протягом, скажімо, шести-восьми місяців", - сказав він.

За словами очільника Міноборони Німеччини, це пов'язано із забезпеченням оперативного та навчального потенціалу Бундесверу.

Також він зазначив, що наразі триває пошук рішень щодо передачі Україні Patriot.

Зазначимо, новий комплекс Patriot коштує понад 1 мільярд доларів США. Ця ціна складається з 400 мільйонів доларів за систему та 690 мільйонів за ракети в ній.

Як повідомлялось, Україна отримає нові системи далекобійного озброєння від Німеччини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна політика Німеччина Patriot
Одна з країн ЄС закликала своїх громадян покинути РФ
22 липня 2025, 18:59
Готували теракти по всій Україні: викрито 7 агентів, серед яких 14-річні підлітки
22 липня 2025, 17:02
В Україні запустили новий соціальний проект для військових та їхніх родин
22 липня 2025, 16:14
Всі новини »
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
21 липня 2025
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Роботизація війни, продемонстрована 3 ОШБр, може і має стати майбутнім як нашої війни, так і воєн майбутнього загалом
17 липня 2025
Два головні підсумки спецоперації "Зміна Кабміну"
Офіс президента захотів новий уряд, заради чого пішов на все. Але чи буде з цього якась користь для країни?
16 липня 2025
Трамп і 50 днів. Чи догрався Путін і до чого готуватися Україні після заяв американського президента
Заява президента США уперше сприймається не як спроба домовитися, а як справжній ультиматум
У ЗСУ пояснили, навіщо ТЦК ходять по концертах і виставках
22 липня 2025, 20:54
Постачали "товар" в усі регіони: в Україні викрили масштабну нарколабораторію
22 липня 2025, 20:23
До Києва прибув високопоставлений ізраїльський чиновник
22 липня 2025, 19:59
Дзвоніть і повідомляйте: у Мережі нагадали Зеленському його відео 2019 року про НАБУ
22 липня 2025, 19:55
У Києві в Печерському районі впало дерево: смуга руху перекрита
22 липня 2025, 19:36
У Полтаві судили чоловіка, який торгував гуманітарною допомогою
22 липня 2025, 19:13
Зеленський ще жодного разу не підписував закони так швидко, як про НАБУ і САП, - нардепка Клименко
22 липня 2025, 19:01
Одна з країн ЄС закликала своїх громадян покинути РФ
22 липня 2025, 18:59
Ми зараз перебуваємо на важливій історичній розвилці
22 липня 2025, 18:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Роботи проти російських окупантів: як на Харківщині проявилося майбутнє української армії
Всі публікації »
Юрій Бутусов
Юрій Бутусов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »