Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп раніше спростовував заяви ЗМІ, що він натякав Зеленському на удари по РФ. Проте тепер у ЗМІ з'являється більше деталей

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, передає RegioNews.

Раніше в Білому Домі підтверджували, що під час розмови з Володимиром Зеленським Дональд Трамп дійсно поцікавився, чи може Україна вдарити по Москві, чи Санкт-Петербургу. Проте зауважувалось, що нібито це не було закликом до дій.

Тепер український чиновник, який говорив з журналістами анонімно, сказав, що Дональд Трамп аргументував це тим, що "Україна не зможе змінити хід війни, якщо буде грати в оборону".

За словами інсайдера, на питання про "можливість України вдарити по Москві, чи Санкт-Петербургу", президент України Зеленський сказав: "Якщо у нас є відповідна зброя, ми можемо".

Слід зазначити, що раніше у ЗМІ з'являлась інформація про те, що Трамп нібито планує передати Україні наступальну зброю. Зокрема, говорили про ракети великої дальності, які можуть дістати навіть до Москви. Проте офіційно жодних підтверджень не було.

Нагадаємо, раніше в розмові з журналістом BBC президент США вчергове розкритикував російського диктатора. Дональд Трамп зазначив, що кожного разу, коли він думав, що розмова з Путіним пройшла добре, росіяни знову обстрілювали українські міста.