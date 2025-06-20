Одна з країн Європи готова скасувати захист для українців

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NZZ.

Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців. На думку представників цієї політичної сили, значна частина території України є безпечною для населення.

Станом на травень 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку 2025 року було подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.

У Швейцарії розмір допомоги для українців залежить від регіону проживання. У середньому одній особі виплачують 1000 швейцарських франків на місяць або 51 341 гривню за поточним обмінним курсом.

Нагадаємо, з 2026 року українці зможуть телефонувати і користуватися інтернетом в ЄС без додаткової плати.