Одна з країн Європи готова скасувати захист для українців
Швейцарія готується скасувати захист для українських біженців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NZZ.
Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців. На думку представників цієї політичної сили, значна частина території України є безпечною для населення.
Станом на травень 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку 2025 року було подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.
У Швейцарії розмір допомоги для українців залежить від регіону проживання. У середньому одній особі виплачують 1000 швейцарських франків на місяць або 51 341 гривню за поточним обмінним курсом.
Нагадаємо, з 2026 року українці зможуть телефонувати і користуватися інтернетом в ЄС без додаткової плати.