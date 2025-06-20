15:55  20 червня
На Дніпропетровщині військовий влаштував стрілянину у дворі, поранено дитину
15:33  20 червня
На Сумщині зростає кількість випадків сказу: вже 10 з початку року
11:06  20 червня
Леся Нікітюк вперше стала мамою: телеведуча народила сина
UA | RU
UA | RU
20 червня 2025, 21:39

Одна з країн Європи готова скасувати захист для українців

20 червня 2025, 21:39
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Швейцарія готується скасувати захист для українських біженців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NZZ.

Швейцарська народна партія (SVP) внесла до Національної ради пропозицію повністю скасувати статус захисту S для українських біженців. На думку представників цієї політичної сили, значна частина території України є безпечною для населення.

Станом на травень 2025 року статус S у Швейцарії мали понад 69 тисяч осіб. З початку 2025 року було подано 3300 нових заяв на захист, тоді як повернулися в Україну близько 2600 осіб.

У Швейцарії розмір допомоги для українців залежить від регіону проживання. У середньому одній особі виплачують 1000 швейцарських франків на місяць або 51 341 гривню за поточним обмінним курсом.

Нагадаємо, з 2026 року українці зможуть телефонувати і користуватися інтернетом в ЄС без додаткової плати.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Швейцарія українці допомога біженці
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
200 тисяч українців із США можуть депортувати в Україну
20 травня 2025, 13:59
Мін'Єд проти реальності: повернення українців з-за кордону під питанням
11 квітня 2025, 16:53
Всі новини »
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
Експерт заявив, що фортифікації на Сумщині треба було будувати ще рік тому
20 червня 2025, 21:55
"Холостяк" стартує: актор Тарас Цимбалюк показав фото зі знаменитою червоною доріжкою
20 червня 2025, 21:45
На Львівщині керівник благодійного фонду ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн
20 червня 2025, 21:29
Україна нарощує виробництво дронів-перехоплювачів "Шахедів"
20 червня 2025, 21:08
Росіяни атакували Дніпропетровщину: сталась пожежа, постраждали будівлі
20 червня 2025, 20:55
Продавав авто - мобілізували: у ТЦК підтвердили, що використовують Auto.Ria для мобілізації
20 червня 2025, 20:17
Чоловіку, який пошкодив 80 надгробків на Київщині, загрожує до 7 років позбавлення волі
20 червня 2025, 20:14
У Дніпрі знімають фільм про тих, хто змінив сцену на окопи
20 червня 2025, 19:40
Нестабільна безпекова ситуація: Сумський театр скасовує вистави
20 червня 2025, 19:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Всі публікації »
Сергій Фурса
Максим Жорін
Остап Дроздов
Всі блоги »