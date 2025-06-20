Одна из стран Европы готова отменить защиту для украинцев

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на NZZ.

Швейцарская народная партия (SVP) внесла в Национальный совет предложение полностью упразднить статус защиты S для украинских беженцев. По мнению представителей этой политической силы, значительная часть территории Украины безопасна для населения.

По состоянию на май 2025 года статус S в Швейцарии имел более 69 тысяч человек. С начала 2025 года было подано 3300 новых заявлений в защиту, тогда как вернулось в Украину около 2600 человек.

В Швейцарии размер пособия для украинцев зависит от региона проживания. В среднем одному лицу выплачивается 1000 швейцарских франков в месяц или 51 341 гривна по текущему обменному курсу.

Напомним, с 2026 года украинцы смогут звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без дополнительной платы.