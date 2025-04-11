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11 квітня 2025, 16:53

Мін'Єд проти реальності: повернення українців з-за кордону під питанням

11 квітня 2025, 16:53
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фото: Цензор.НЕТ
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Міністерство національної єдності, яке створили для налагодження зв'язку з українцями за кордоном та сприяння їх поверненню, зіштовхнулося з критично низькою ефективністю

Про це у своїй статті пише журналіст RegioNews Володимир Миленко.

Так, у грудні 2024-го в Кабміні з'явився черговий орган із гучною назвою — Міністерство національної єдності. Амбітне завдання: повернути мільйони українців із вимушеної еміграції додому. Реальність: 70% повертатися не планують. І це не "зрада", а просто соціологія.

Очолив міністерство не абихто, а Олексій Чернишов — людина з кола найближчих до президента. Колишній очільник Мінрегіону, потім — голова "Нафтогазу", тепер знову у кріслі міністра.

Міністерство було створене шляхом перейменування колишнього Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Головна місія відомства — зробити так, щоби українці за кордоном захотіли повернутися. Тільки от сам Чернишов днями визнав: після завершення війни назад приїде максимум 30%. Решта — залишаться там, де знайшли стабільність, безпеку і майбутнє для дітей.

Додатковим негативним фактором є інформація про значні доходи самого міністра Чернишова під час війни. Згідно з декларацією, минулого року він задекларував 37,3 млн грн доходів, ставши найооплачуванішим урядовцем. Попри законність таких доходів, у суспільстві це викликало питання щодо відповідності реалій міністра та громадян, яких він намагається переконати у доцільності повернення.

Аналітики зазначають, без комплексної державної політики, спрямованої на вирішення ключових проблем — житлових, трудових та правових — а не лише інформаційних кампаній, міністерство ризикує втратити не лише довіру, але й сам сенс свого існування.

Детальніше про це читйте у матеріалі: Соціологія проти Мін'Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова

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