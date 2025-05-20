200 тисяч українців із США можуть депортувати в Україну
Сотні тисяч українців зі Сполучених Штатів Америки можуть депортувати в Україну
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The Washington Post.
Як зазначає видання, у адміністрації президента США Дональда Трампа уже розробили відповідний план.
Йдеться не лише про українців, а й про інших іммігрантів.
Тим, хто погодиться на добровільну депортацію, обіцяють виплатити по 1000 доларів.
Раніше повідомлялось, що Франція та США готують вбивчі санкції проти Кремля.
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