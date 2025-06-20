Українці зможуть телефонувати і користуватися інтернетом в ЄС без додаткової плати
Із 1 січня 2026 року з українських номерів можна буде телефонувати та користуватися інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу без додаткової плати
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Єврокомісії у соцмережі Х.
Зазначається, що від 1 січня 2026 року з українських номерів можна буде дзвонити та користуватися інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткової плати
Таким чином Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну до роумінгової зони ЄС після підписання Володимиром Зеленським відповідного Закону України на початку червня.
Ukrainian signal gets EU citizenship— European Commission (@EU_Commission) June 19, 2025
We are proposing to integrate Ukraine into the EU Roaming area starting January 2026.
Нагадаємо, в Україні активно готуються до запуску 5G.
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