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20 червня 2025, 16:58

Українці зможуть телефонувати і користуватися інтернетом в ЄС без додаткової плати

20 червня 2025, 16:58
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Із 1 січня 2026 року з українських номерів можна буде телефонувати та користуватися інтернетом у 27 країнах Європейського Союзу без додаткової плати

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на допис Єврокомісії у соцмережі Х.

Зазначається, що від 1 січня 2026 року з українських номерів можна буде дзвонити та користуватися інтернетом у 27 країнах ЄС без додаткової плати

Таким чином Єврокомісія пропонує інтегрувати Україну до роумінгової зони ЄС після підписання Володимиром Зеленським відповідного Закону України на початку червня.

Нагадаємо, в Україні активно готуються до запуску 5G.

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