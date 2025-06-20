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20 червня 2025, 00:25

Повторна допінг-проба футболіста "Челсі" Михайла Мудрика дала позитивний результат, — ЗМІ

20 червня 2025, 00:25
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фото: instagram.com/mmudryk10
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Футбольна асоціація Англії (ФА) перевірила другу допінг-пробу "В" футболіста збірної України та лондонського клубу "Челсі" Михайла Мудрика. Вона виявилася позитивною

Про це повідомляє видання The Athletic, передає RegioNews.

За даними британських джерел, проба "В" також показала позитивний результат. Другий тест підтвердив наявність в організмі українця забороненої речовини. Ймовірно, з цим і пов'язане офіційне звинувачення ФА, яке Мудрик отримав 18 червня.

За офіційною інформацією, розслідування справи ще триває.

Як відомо, ще в грудні 2024 року у допінг-пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину — мельдоній. Він входить до списку препаратів, які підвищують витривалість спортсменів.

Мудрика тимчасово відсторонили від футболу — до перевірки проби "В". За порушення антидопінгових правил максимальний термін дискваліфікації може становити до чотирьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон.

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