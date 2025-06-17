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17 червня 2025, 12:18

У "Слузі Народу" знайшли спосіб об'єднати ветеранів навколо спорту

17 червня 2025, 12:18
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фото: Олена Шуляк
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Нардеп Олена Шуляк: Ветеранські змагання "Сильні України" допомагають захисникам швидше інтегруватися в цивільне життя

Українські ветерани потребують цілковитої підтримки, щоб якомога швидше адаптуватися та повернутися до цивільного життя. І в цьому процесі важливу роль відіграє спорт. Саме тому ще в 2023 році Федерація стронгмену України (ФСУ) за підтримки низки депутатів від партії "Слуга Народу" започаткували проєкт "Сильні України". Це – всеукраїнські змагання серед ветеранів, які змагаються в чотирьох видах спорту: веслування на тренажері, жим лежачи, аеробайк (повітряні велотренажери) та ривок гирі.

Черговий етап змагань "Сильні України", який пройшов 14 червня в Ірпені на Київщині, зібрав кілька десятків ветеранів та сотні глядачів

За словами очільниці партії "Слуга Народу" Олени Шуляк, на цей час відбулися вже 14 таких змагань: у Звягелі (Житомирська область), Дніпрі, Житомирі, Києві, Львові, Рівному, Хмельницькому, Ужгороді та двічі в Полтаві, Одесі й Кропивницькому. Участь у кожних змаганнях беруть по кілька сотень ветеранів, а заходи відвідують по кілька тисяч глядачів.

"Ми бачимо, що наш проєкт "Сильні України" вже став ефективною платформою, яка заряджає й мотивує ветеранів рухатися вперед, об'єднуватися навколо спільних цінностей, підтримувати та розуміти один одного – як рівний рівного. Кожен учасник цих змагань – це приклад мужності та відданості, що надихає нас усіх. Тому "Сильні України" – це не лише спортивний захід, а й символ нашої вдячності та підтримки українським Героям. Фізична активність має бути невідкладною частиною адаптації ветеранів до цивільного життя, і політична сила на всіх рівнях буде підтримувати інші подібні ініціативи та рішення", – говорить Олена Шуляк.

Вона наголошує, що держава вже взялася за системний і централізований розвиток ветеранського спорту. Це – одне з головних завдань профільного Міністерства у справах ветеранів. Таке рішення, за словами Шуляк, нещодавно ухвалив парламент.

Черговий етап змагань "Сильні України", який пройшов 14 червня в Ірпені на Київщині, зібрав кілька десятків ветеранів та сотні глядачів

"Парламент закріпив розвиток ветеранського спорту як один із головних напрямів роботи Мінветеранів. Це велика перемога для всієї спільноти, оскільки таке рішення дає імпульс для розвитку цього спорту, підкріплює його системними рішеннями. Створюється єдина система координації ветеранського спорту, яка дасть змогу розширити структуру ветеранських організацій, посилити рівень підготовки команд до міжнародних змагань, збільшити кількість змагань і їхню локалізацію на обласному й районному рівнях. Це все разом стане не тільки хорошим інструментом реабілітації, а й можливістю побудувати якісну комунікацію серед самих захисників", – заявляє очільниця партії "Слуга Народу", народний депутат Олена Шуляк.

Черговий етап змагань "Сильні України", який пройшов 14 червня в Ірпені на Київщині, зібрав кілька десятків ветеранів та сотні глядачів

Нагадаємо, як раніше повідомляли в партії "Слуга Народу", в 2025 році на виплату грошової компенсації за житло для ветеранів війни та родин загиблих Героїв виділено майже 4 млрд грн. Це дасть змогу 1600 родинам наших захисників отримати кошти на власне житло.

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