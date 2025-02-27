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27 лютого 2025, 11:11

Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон

27 лютого 2025, 11:11
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фото: ФК Карпати
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Заступник гендиректора футбольного клубу «Карпати» Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів за кордоном

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sport.ua.

Зазначається, що делегація футбольного клубу "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині у період з 18 січня по 14 лютого 2025 року.

У клубі повідомили, що всі працівники "Карпат" (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, крім заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша.

Олег Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у восени минулого року.

Нагадаємо, відомого у минулому футболіста затримали разом з наркоторговцями в Ужгороді.

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