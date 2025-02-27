Менеджер відомого в Україні футбольного клубу втік за кордон
Заступник гендиректора футбольного клубу «Карпати» Олег Авдиш не повернувся в Україну після навчально-тренувальних зборів за кордоном
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Sport.ua.
Зазначається, що делегація футбольного клубу "Карпати" перебувала на навчально-тренувальних зборах у Туреччині у період з 18 січня по 14 лютого 2025 року.
У клубі повідомили, що всі працівники "Карпат" (тренери, футболісти та персонал) повернулися на територію України, крім заступника генерального директора із зовнішніх комунікацій Олега Авдиша.
Олег Авдиш обійняв посаду заступника генерального директора львівського клубу у восени минулого року.
Нагадаємо, відомого у минулому футболіста затримали разом з наркоторговцями в Ужгороді.
На Одещині на кордоні з Придністров’ям затримали вісьмох втікачівВсі новини »
27 лютого 2025, 05:56На Буковині депутат заробляв на перевезені ухилянтів за кордон
26 лютого 2025, 22:47Від 10 до 15 тисяч доларів за виїзд з країни: на Львівщині викрито схему незаконного переправлення чоловіків за кордон
26 лютого 2025, 17:09
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
3000-4000 доларів за втечу: на Закарпатті ліквідували канал незаконного переправлення осіб за кордон
27 лютого 2025, 12:47День війни в Україні обходиться Росії у майже $1 млрд, – Буданов
27 лютого 2025, 12:24Столичні школи перейшли на дистанційне навчання
27 лютого 2025, 12:08До Придністров’я за 6500 доларів: на Одещині судитимуть правоохоронця за переправлення чоловіків за кордон
27 лютого 2025, 12:02На Донеччині в зоні примусової евакуації залишаються понад півсотні дітей
27 лютого 2025, 11:47Росіяни знову обстріляли Херсонщину, пошкоджені будинки
27 лютого 2025, 11:36Чернігівський банк крові поповнили бельгійці: хто став донором
27 лютого 2025, 11:27Росіяни обстріляли з артилерії село під Херсоном
27 лютого 2025, 11:25Зіткнення локомотива та легковика на Прикарпатті: в поліції розповіли подробиці
27 лютого 2025, 11:21
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Всі блоги »