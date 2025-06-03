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03 червня 2025, 11:59

Відому українську спортсменку номінували на престижну міжнародну премію

03 червня 2025, 11:59
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фото: instagram.com/elisvitolina
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Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до переліку претенденток на нагороду Heart Award, яку вручають за видатні виступи у матчах Кубка Біллі Джин Кінг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт турніру.

Кандидатуру 30-річної української тенісистки висунуто за підсумками кваліфікаційного етапу турніру, в якому збірна України уперше пробилася до фінальної частини змагань.

Ця відзнака присуджується спортсменкам, які продемонстрували "відданість національній команді, силу духу та спортивну майстерність під час матчів Кубка".

Проголосувати за Еліну Світоліну можна на офіційному сайті Кубка Біллі Джин Кінг до 13:00 за київським часом у понеділок, 9 червня.

Переможниця отримає грошову винагороду.

Еліна Світоліна (Монфіс) - найуспішніша спортсменка в історії українського тенісу. Вона встановила багато національних рекордів як серед жінок, так і серед тенісистів обох статей загалом, зокрема здобула єдину для України олімпійську медаль із тенісу.

Нагадаємо, Мінспорту позбавило спортивних звань низку українських спортсменів.

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Світоліна спорт теніс премія
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