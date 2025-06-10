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10 червня 2025, 10:31

Спортсменка з Жовтих Вод увійшла до трійки найсильніших на Кубку світу з самбо

10 червня 2025, 10:31
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Бронзова медаль з Кубка світу: спортсменка з Жовтих Вод знову серед призерів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

На початку червня, 7–8 числа, в столиці Вірменії Єревані пройшли змагання Кубка світу з бойового та спортивного самбо. У складі української збірної виступила уродженка Жовтих Вод Софія Бордінських. Вона здобула бронзову нагороду, вкотре підтвердивши свій високий рівень.

Ще одна спортсменка з Жовтих Вод — Євгенія Поздня — завершила турнір на восьмій позиції. Це також важливий результат, зважаючи на жорстку конкуренцію та велику кількість учасників.

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Варто додати, що Софія Бордінських — досвідчена самбістка, яка вже має у своєму активі титули чемпіонки Європи (2019 рік) та чемпіонки світу серед кадетів (2021 рік). Її наполегливість та постійна робота над собою знову принесли їй міжнародне визнання.

Змагання у Єревані зібрали сильних суперників із різних країн, і кожен виступ української збірної ще раз засвідчує, що наші спортсмени мають чимало амбіцій і готові боротися за медалі.

Раніше повідомлялося, що відому українську спортсменку номінували на престижну міжнародну премію.

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