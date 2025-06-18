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18 червня 2025, 15:04

Ідентифікація тіл загиблих воїнів в Україні триватиме щонайменше 14 місяців – МВС

18 червня 2025, 15:04
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фото: скріншот із відео/Єдині новини
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В Україні триває складний процес ідентифікації тіл загиблих військових, які повертаються після репатріації

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини", передає RegioNews.

Він підкреслив, що стан тіл, які надходять з боку російської федерації, ускладнює роботу експертів.

Станом на сьогодні в Україну репатрійовано 6060 тіл. За словами міністра, окупанти часто передають останки у спотвореному вигляді: в одному пакеті можуть бути рештки кількох людей, або ж частини тіла однієї особи потрапляють у різні посилки й навіть прибувають у різний час. Це серйозно ускладнює процес ідентифікації. Клименко зазначив, що ворог свідомо використовує такі методи, щоби затягнути процес або дискредитувати українську сторону.

Кожне тіло чи його фрагменти проходять ретельну ДНК-експертизу. У разі, якщо встановлюється, що останки не належать українським захисникам, їх повертають російській стороні. Всі дії проводяться максимально обережно та з дотриманням процедур, щоб забезпечити можливість гідного поховання для родин загиблих.

Міністр наголосив, що відповідні служби працюють безперервно та з повною віддачею. Мета – повернути кожного героя додому, ідентифікувати його особу та дати можливість родинам попрощатися.

Нагадаємо, масштабна репатріація завершена: додому повернули ще понад тисячу тіл.

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