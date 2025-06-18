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18 червня 2025, 15:37

В Україні перевірили водойми для купання: що виявили фахівці

18 червня 2025, 15:37
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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На офіційних пляжах в Україні у понад 12% проб води перевищено вміст кишкової палички

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що зі 172 проб води, відібраних 6–12 червня з річок і водойм у межах офіційних пляжних зон в Україні, 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам.

Фахівці лабораторій регіональних центрів контролю та профілактики хвороб виявили невідповідність за індексом ЛКП (лактозопозитивні кишкові палички).

Одночасно з бактеріологічними аналізами фахівці перевіряли воду і на хімічні показники. З 109 проб 20 (18,3%) не відповідали нормативам — тобто майже кожна п'ята.

Що таке кишкова паличка?

Кишкова паличка — це бактерія, що природно мешкає у кишківнику людей і тварин. Деякі її штами нешкідливі, але інші можуть спричиняти серйозні кишкові інфекції, зокрема з симптомами нудоти, діареї та болю в животі.

Ця бактерія належить до фекальних коліформ, і її виявлення у воді вказує на забруднення стічними водами або відходами тваринництва.

Як знизити ризик зараження?

Уникайте купання у водоймах де встановлено заборонні знаки; поруч з очисними спорудами, заводами чи фермами; де багато водоплавних птахів; після сильних дощів — у цей час вода особливо забруднена.

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Україна пляж пляжний сезон водойма річка Озеро кишкова паличка
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