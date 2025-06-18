фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Чоловіка підозрюють в участі у міжнародному хакерському угрупованні, яке спеціалізувалося на атаках на промислові підприємства в різних країнах. За даними правоохоронців, зловмисники використовували власні віруси-шифрувальники, аби блокувати доступ до корпоративних даних і потім вимагати викуп у криптовалюті.

Слідство встановило, що збитки від дій угруповання перевищують 3 мільярди гривень в еквіваленті. У межах провадження правоохоронці вже направили до суду обвинувальні акти щодо кількох членів банди. Одного з учасників – 33-річного фахівця з пошуку вразливостей у мережах – вдалося вирахувати завдяки аналізу матеріалів, зібраних під час слідчих дій. Саме його дані інші хакери використовували для подальших кібератак.

Затриманого оголосили в міжнародний розшук. ФБР заочно висунуло йому звинувачення за низкою порушень законодавства США. Українські поліцейські провели затримання за дорученням Офісу Генерального прокурора. Чоловік проживав у Києві, де й потрапив до рук силовиків.

Солом’янський районний суд столиці ухвалив рішення про екстрадиційний арешт. Після завершення перевірки та набуття чинності рішення про екстрадицію, хакера передали американським правоохоронцям.

Раніше повідомлялося, Німеччина готова повертати в Україну чоловіків, які намагались уникнути мобілізації.