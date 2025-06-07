Смертельне ДТП на Вінниччині: двоє чоловіків загинули, врізавшись у дерево
Правоохоронці встановлюють обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в ніч на 7 червня в селі Козлівка Тульчинського району
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Центральна, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини й зіткнувся з деревом.
Унаслідок потужного удару загинули водій та його 31-річний пасажир. Обидва — мешканці Піщанської територіальної громади.
Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть обох чоловіків.
Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, у четвер, 6 червня, у Львівській області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими.
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