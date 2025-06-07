Смертельне ДТП на Вінниччині: двоє чоловіків загинули, врізавшись у дерево

фото: Національна поліція

Правоохоронці встановлюють обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в ніч на 7 червня в селі Козлівка Тульчинського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 50-річний водій автомобіля Volkswagen, рухаючись вулицею Центральна, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини й зіткнувся з деревом.

Унаслідок потужного удару загинули водій та його 31-річний пасажир. Обидва — мешканці Піщанської територіальної громади.

Медики, які прибули на місце події, лише констатували смерть обох чоловіків.

Поліція встановлює всі обставини та причини аварії.

Нагадаємо, у четвер, 6 червня, у Львівській області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими.