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07 червня 2025, 17:03

Наслідки удару по Харкову: кількість постраждалих зростає

07 червня 2025, 17:03
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фото: ДСНС Харківщини
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Кількість постраждалих унаслідок нічного удару російських військ по Харкову зросла до 22 осіб, на цей час відомо також про трьох загиблих

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, кількість жертв зростає. Відомо про трьох загиблих. Один із них — 32-річний чоловік. Ще два тіла потребують ідентифікації. За попередніми даними, це жінки 59 та 86 років. Остаточну відповідь дасть експертиза — криміналісти поліції вже відібрали біоматеріал.

Кількість поранених також зросла — вже 22 людини. Серед них — 14-річна дівчинка та немовля, якому лише півтора місяця.

Постраждав і рятувальник, який працював на місці трагедії та отримав травму під час ліквідації наслідків обстрілу.

Аварійно-рятувальні роботи тривають одразу на двох локаціях.

Психологи надають допомогу постраждалим, які пережили шок і паніку.


Нагадаємо, в ніч на 7 червня ворог завдав масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі. Раніше було відомо, що постраждала 21 людина. Серед них — півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

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