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29 квітня 2025, 18:57

ДТП з українцями в Польщі: в МЗС розкрили подробиці аварії

29 квітня 2025, 18:57
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фото: Miejski Reporter
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У МОЗ розповіли деталі про аварії, які стались 29 квітня в Польщі. У ЗМІ з'являлась інформація, що серед постраждалих є громадяни України

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Як розповіли в Міністерстві закордонних справ України, відбулося дві аварії. Перша ДТП сталась з автобусом, який рухався за маршрутом Мінськ-Вроцлав з 27 особами на борту. Автобус врізався в енергопоглинаючі бар'єри та перекинувся. Зараз з'ясовується, скільки постраждалих є громадянами України.

Друга аварія сталась під час проведення рятувальних робіт на місці першої ДТП. Там у пожежну машину врізалась вантажівка, водієм якої був громадянин України. Відомо, що внаслідок ДТП отримали поранення 15 людей. Серед них 12 пасажирів автобуса, водій вантажівки та двоє пожежників.

"Усіх постраждалих госпіталізовано. Рух дорогою S2 тимчасово призупинено... Інші пасажири продовжили рух за запланованим маршрутом на додатковому автобусі, наданому автоперевізником. Станом на зараз звернень на "гарячу лінію" від громадян України з цього приводу не надходило", - кажуть в МЗС.

Нагадаємо, 29 квітня на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві сталися дві серйозні аварії. Повідомлялось, що серед постраждалих є громадяни України.

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