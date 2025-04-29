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В Минздраве рассказали детали об авариях, произошедших 29 апреля в Польше. В СМИ появлялась информация, что среди пострадавших есть граждане Украины

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, произошло два аварии. Первое ДТП произошло с автобусом, который двигался по маршруту Минск-Вроцлав с 27 людьми на борту. Автобус врезался в энергопоглощающие барьеры и опрокинулся. Сейчас выясняется, сколько пострадавших граждан Украины.

Вторая авария произошла во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП. Там в пожарную машину врезался грузовик, водителем которого был гражданин Украины. Известно, что в результате ДТП получили ранения 15 человек. Среди них 12 пассажиров автобуса, водитель грузовика и два пожарных.

"Все пострадавшие госпитализированы. Движение по дороге S2 временно приостановлено... Другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, предоставленном автоперевозчиком. По состоянию на данный момент обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало", - говорят в МИД.

Напомним, 29 апреля на скоростной дороге S2 вблизи аэропорта Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии. Сообщалось, что среди пострадавших есть граждане Украины.