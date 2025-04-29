13:42  29 апреля
В Харьковской области несовершеннолетняя работала на россиян: 16-летняя получила подозрение
12:29  29 апреля
Ужасная находка в Ровно: на мусорнике обнаружили мертвого младенца
11:35  29 апреля
Чиновница горсовета на Николаевщине оказался агентом РФ
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2025, 18:57

ДТП с украинцами в Польше: в МИД раскрыли подробности аварии

29 апреля 2025, 18:57
Читайте також українською мовою
фото: Miejski Reporter
Читайте також
українською мовою

В Минздраве рассказали детали об авариях, произошедших 29 апреля в Польше. В СМИ появлялась информация, что среди пострадавших есть граждане Украины

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Как рассказали в Министерстве иностранных дел Украины, произошло два аварии. Первое ДТП произошло с автобусом, который двигался по маршруту Минск-Вроцлав с 27 людьми на борту. Автобус врезался в энергопоглощающие барьеры и опрокинулся. Сейчас выясняется, сколько пострадавших граждан Украины.

Вторая авария произошла во время проведения спасательных работ на месте первого ДТП. Там в пожарную машину врезался грузовик, водителем которого был гражданин Украины. Известно, что в результате ДТП получили ранения 15 человек. Среди них 12 пассажиров автобуса, водитель грузовика и два пожарных.

"Все пострадавшие госпитализированы. Движение по дороге S2 временно приостановлено... Другие пассажиры продолжили движение по запланированному маршруту на дополнительном автобусе, предоставленном автоперевозчиком. По состоянию на данный момент обращений на "горячую линию" от граждан Украины по этому поводу не поступало", - говорят в МИД.

Напомним, 29 апреля на скоростной дороге S2 вблизи аэропорта Шопена в Варшаве произошли две серьезные аварии. Сообщалось, что среди пострадавших есть граждане Украины.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Польша ДТП
Смертельное ДТП на Ровенщине: водитель квадроцикла врезался в бетонный забор
29 апреля 2025, 13:44
На Житомирщине нетрезвый водитель влетел в дерево: четверо травмированных
29 апреля 2025, 11:51
Водительница иномарки спровоцировала смертельное ДТП в Одесской области: в полиции рассказали обстоятельства аварии
29 апреля 2025, 09:41
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
Россияне атаковали Никопольщину FPV-дронами: ранены 4 человека
29 апреля 2025, 20:00
Россияне активизировались в Донецкой области и проводят наступательные действия
29 апреля 2025, 19:52
В Черкасской области из-за пожара госпитализированы двое детей: огонь уничтожил дом полностью
29 апреля 2025, 19:32
Скандал с бракованными минами: СБУ задержала чиновников Минстратегпрома
29 апреля 2025, 19:30
В Ровно в аудитории вуза разлилось более 2 кг ртути
29 апреля 2025, 19:10
Бракованные мины для ВСУ: на Днепропетровщине задержали руководство оборонного завода
29 апреля 2025, 18:55
Переправляли уклонистов в Румынию: на Буковине разоблачили правоохранителя с сообщником
29 апреля 2025, 18:35
Украинцы смогут покупать товары через ChatGPT
29 апреля 2025, 18:10
Вблизи Белой Церкви 21-летний водитель внедорожника насмерть сбил пешехода
29 апреля 2025, 18:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Все блоги »