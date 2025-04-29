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Вранці 29 квітня на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві сталися дві серйозні аварії

Про це повідомляє RMF24, передає RegioNews.

Спочатку автобус із громадянами, зокрема України та Білорусі, на з'їзді з траси S2 на трасу S7 врізався в охоронні бар'єри і перекинувся на бік.

Згодом, під час рятувальних робіт, сталася ще одна аварія. В авто пожежної охорони врізалася вантажівка.

До лікарень загалом потрапили 16 людей, серед них дитина. Стан двох постраждалих важкий. Їх національність не уточнюють.

Нагадаємо, 1 квітня в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Загинули чотири людини.