У Польщі поблизу аеропорту перекинувся автобус з українцями: є постраждалі
Вранці 29 квітня на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві сталися дві серйозні аварії
Про це повідомляє RMF24, передає RegioNews.
Спочатку автобус із громадянами, зокрема України та Білорусі, на з'їзді з траси S2 на трасу S7 врізався в охоронні бар'єри і перекинувся на бік.
Згодом, під час рятувальних робіт, сталася ще одна аварія. В авто пожежної охорони врізалася вантажівка.
До лікарень загалом потрапили 16 людей, серед них дитина. Стан двох постраждалих важкий. Їх національність не уточнюють.
Нагадаємо, 1 квітня в Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП. Загинули чотири людини.
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