На Житомирщині нетверезий водій влетів у дерево: четверо травмованих

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ДТП сталася 28 квітня близько 12:35 на автодорозі між селами Ушомиром та Пугачівкою Коростенського району

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що 40-річний водій автомобіля "Volvo" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де допустив зіткнення з деревом.

У результаті ДТП травми отримали керманич та троє пасажирів – 66-річний чоловік та дві жінки віком 69 та 59 років. Усі вони – жителі райцентру. Пасажирок госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні.

Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння (2,3 проміле). Його затримали.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

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