На Житомирщині нетверезий водій влетів у дерево: четверо травмованих
ДТП сталася 28 квітня близько 12:35 на автодорозі між селами Ушомиром та Пугачівкою Коростенського району
Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що 40-річний водій автомобіля "Volvo" не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини, де допустив зіткнення з деревом.
У результаті ДТП травми отримали керманич та троє пасажирів – 66-річний чоловік та дві жінки віком 69 та 59 років. Усі вони – жителі райцентру. Пасажирок госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні.
Поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп'яніння (2,3 проміле). Його затримали.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.
Нагадаємо, днями на Житомирщині сталася смертельна ДТП. Тягач розчавив легковик.
Раніше на Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст.