Смертельна ДТП на Рівненщині: водій квадроцикла врізався у бетонний паркан
На Сарненщині Рівненської області внаслідок ДТП загинув водій квадроцикла
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Трагедія сталася у понеділок, 28 квітня, близько 18:40 у селі Немовичі.
За попередніми даними, 62-річний місцевий житель, керуючи квадроциклом "Outlander", не впорався з керуванням та врізався в бетонний паркан. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.
Відомо, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому порядку.
Поліція з'ясовує всі обставини аварії.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст.
Раніше на Прикарпатті мотоцикліст збив 4-річну дитину. Малолітній раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.
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