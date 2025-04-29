Смертельна ДТП на Рівненщині: водій квадроцикла врізався у бетонний паркан

фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Трагедія сталася у понеділок, 28 квітня, близько 18:40 у селі Немовичі.

За попередніми даними, 62-річний місцевий житель, керуючи квадроциклом "Outlander", не впорався з керуванням та врізався в бетонний паркан. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Відомо, що транспортний засіб не був зареєстрований у встановленому порядку.

Поліція з'ясовує всі обставини аварії.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок ДТП загинув 12-річний мотоцикліст.

Раніше на Прикарпатті мотоцикліст збив 4-річну дитину. Малолітній раптово вибіг на проїзну частину дороги в невстановленому місці. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.