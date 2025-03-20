Пожежа, вибухи та детонація: ЗСУ атакували російський аеродром "Енгельс"
У ніч на 20 березня Сили оборони України завдали успішного удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області Росії. На ньому базуються стратегічні бомбардувальники РФ
Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Ураження завдали підрозділи Служби безпеки, Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
"В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей військовий об'єкт РФ використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних обстрілів мирного населення.
У Генштабі наголосили, що Сили оборони під час атак на стратегічні об’єкти росіян, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та не загрожують цивільному населенню.
Нагадаємо, минулого тижня ЗСУ атакували стратегічний НПЗ під Москвою та диспетчерську станцію нафтопроводу "Дружба".