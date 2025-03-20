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20 марта 2025, 16:00

Пожар, взрывы и детонация: ВСУ атаковали российский аэродром "Энгельс"

20 марта 2025, 16:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России. На нем базируются стратегические бомбардировщики РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражение нанесли подразделения Службы безопасности, Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот военный объект РФ используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических обстрелов мирного населения.

В Генштабе отметили, что Силы обороны во время атак на стратегические объекты россиян соблюдают нормы международного гуманитарного права и не угрожают гражданскому населению.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ атаковали стратегический НПЗ под Москвой и диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба".

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