Пожар, взрывы и детонация: ВСУ атаковали российский аэродром "Энгельс"

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 марта Силы обороны Украины нанесли успешный удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области России. На нем базируются стратегические бомбардировщики РФ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Поражение нанесли подразделения Службы безопасности, Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

"В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот военный объект РФ используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических обстрелов мирного населения.

В Генштабе отметили, что Силы обороны во время атак на стратегические объекты россиян соблюдают нормы международного гуманитарного права и не угрожают гражданскому населению.

Напомним, на прошлой неделе ВСУ атаковали стратегический НПЗ под Москвой и диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба".