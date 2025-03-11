ЗСУ атакували НПЗ під Москвою та диспетчерську станцію нафтопроводу "Дружба"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 11 березня Сили оборони України завдали ураження по низці стратегічних об’єктів РФ у Московській, Ленінградській та Орловській областях. Вони задіяні у забезпеченні окупаційної армії

Про це передає RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Атаку на ворожі об'єкти здійснили підрозділи Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки МОУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Так, підтверджене влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік. Саме цей НПЗ забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині.

Також зафіксовані вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції "Стальной конь" в Орловській області. Вона забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу "Дружба" та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту "Усть-Луга" в Ленінградській області РФ.

"Із відкритих джерел відомо, що внаслідок дій протиповітряної оборони російського агресора, постраждала низка об’єктів цивільної інфраструктури", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти, задіяні у забезпеченні збройної агресії РФ проти України, та дотримуються норм міжнародного гуманітарного права, вживаючи заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ атакували стратегічні російські НПЗ у Рязанській та Самарській областях, що задіяні у забезпеченні окупаційної армії РФ.