Розвідник Raybird: на що здатна маленька українська "пташка" з можливостями великого літака

фото: Міністерство оборони України

Під час війни з РФ безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. Сили оборони активно застосовують на полі бою вітчизняні розробки, які перевершують світові аналоги. Серед них – БпАК "Raybird" ("ACS-3"), який переформатував усі існуючі класифікації безпілотників

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає RegioNews.

У відомстві зазначають, що маленький літак "Raybird" (до 25 кг) може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам.

Цей український БпАК має великий бойовий досвід: більше ніж 350 тисяч годин бойових вильотів та десятки місій щодня. Вітчизняний літак-розвідник може перебувати в небі до 28 годин та долати відстань до 2,5 тисяч км. Завдяки таким характеристикам та компактній формі "Raybird" має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5,5 км та виконувати інші завдання.

Завдяки модульній конструкції та компактним розмірам, БпАК "ACS-3" може використовуватися для різних місій, не потребує спеціальних умов для злету та посадки, а також має високий ступінь ремонтоздатності: за кілька хвилин можна замінити пошкоджені деталі.

Базову модель БпАК розробили в 2016 році, а в 2018 році авіакомплекс "ACS-3/Raybird" прийняли на озброєння ЗСУ. Відтоді він постійно вдосконалюється та модернізується.

"Родзинкою" однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою. Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи", – наголосили в Міноборони.

Бойовий досвід, отриманий в Україні, підтверджує надійність "Raybird", його стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та економічну ефективність. Це робить БпАК цінним інструментом для оборонних та комерційних місій. Водночас локалізація виробництва понад 90% комплексів є важливою для розвитку української економіки.

Нагадаємо, днями Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY".

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