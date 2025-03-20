Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила ще 1400 військових, 13 танків і 38 ББМ
РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 899 470 своїх військових, зокрема 1400 – за останню добу
Як передає RegioNews, про це свідчать дані українського Генштабу, наведені станом на ранок 20 березня.
Щодо втрат у російській техніці, то в Генштабі навели такі:
- особового складу ‒ близько 899 470 (+1400) осіб,
- танків ‒ 10377 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21561 (+38) од,
- артилерійських систем – 24747 (+43) од,
- РСЗВ – 1322 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1110 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 29895 (+179),
- крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 41094 (+91) од,
- спеціальна техніка ‒ 3780 (+0)
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
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