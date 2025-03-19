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19 березня 2025, 13:38

Велика Британія готується відправити спецпризначенців в Україну

19 березня 2025, 13:38
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фото: ілюстративне
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Британські Сили спеціального призначення (Special Forces) приведені у стан готовності до розгортання в Україні. Йдеться про підготовку до можливої миротворчої місії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на The i Paper.

Це стало відомо після того, як переговори щодо припинення вогню між Україною та РФ досягли операційної фази.

Зазначається, що британські військові планувальники отримали вказівку від уряду розпочати підготовку до можливої мобілізації особового складу та ресурсів для миротворчої місії в Україні.

На думку експертів, британські спецпризначенці не є класичним миротворчим контингентом, але їх швидкість розгортання, навички розвідки та захисту стратегічних об’єктів роблять їх ефективним інструментом у миротворчій місії.

Нагадаємо, Україна отримає від Ірландії радіолокаційні системи для посилення ППО.

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