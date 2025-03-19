Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 19 березня матиме телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні в мене буде контакт з президентом Трампом, сьогодні ми будемо обговорювати деталі. Я думаю, ми будемо обговорювати деталі наступних кроків", – заявив він на пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Зеленський зазначив, що обговорить із президентом США деталі наступних кроків і спробує дізнатися деталі його розмови з Путіним.

Нагадаємо, 18 березня відбулась телефонна розмова Трампа з Путіним. Відомо, що Кремль знову відкинув 30-денне перемирʼя і висунув ультиматуми Україні.