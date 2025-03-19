За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів, знищили десятки танків, артсистем і ББМ
Протягом минулої доби, 18 березня, Сили оборони України знищили 1 060 російських загарбників, 12 танків, одну РСЗВ, 14 бойових броньованих машин, 64 артсистеми ворога та 100 БпЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить понад 898 тисяч солдат.
Нагадаємо, на Курщині Сили оборони уразили три рідкісні північнокорейські САУ "Коксан".
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